Моя нова броня, – Даніель Салем набив патріотичне тату-вишиванку на грудях
Джерело:інстаграм Даніеля Салема
Український ведучий-боєць Даніель Салем набив патріотичне татуювання. Орнамент вишиванки в себе на грудях Салем назвав новою бронею.
Український ведучий Даніель Салем, який став військовим після 24 лютого, набив нове татуювання. Цього разу воно патріотичне.
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Даніель Салем набив патріотичне тату
Ведучий і ресторатор показав, що зробив татуювання в Одесі. Тепер в нього на грудях орнамент вишиванки у чорно-червоних кольорах. Як зізнався Даніель Салем, це його нова надійна броня.
Це моя нова броня. Ні одна куля не пройде. Клас!
– поділився ведучий і похизувався тату.
Нове тату Даніеля Салема / Фото з інстаграм-сторіз
До речі, це не перше патріотичне татуювання Даніеля Салема. Збоку біля новенької вишиванки в нього видніється контур України з синьо-жовтими лініями.
Хто з зірок зробив патріотичне тату під час війни
- У червні Даша Квіткова зробила одразу кілька патріотичних малюнків на тілі – синю та жовту скріпки, переплетені у формі серця, а також карту України під груддю.
- Музична продюсерка Олена Мозгова також наважилася на патріотичне тату. Жінка набила на руці потужне татуювання на усю праву руку. На тлі чорних орнаментів квітів і блакитної стрічки зображений тризуб з шаблею посередині.
- Євген Кошовий набив одразу два патріотичні написи: на одній руці рядок з пісні Скрябіна "Бандерштатівські коломийки" – "Той, хто любить Україну, має бути з нами" та на другій – "Був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".