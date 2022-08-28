Украинский ведущий Даниэль Салем, ставший военным после 24 февраля, набил новую татуировку. На этот раз оно патриотичное.
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Даниэль Салем набил патриотическую папу
Ведущий и ресторатор показал, что сделал татуировку в Одессе. Теперь у него на груди орнамент вышиванки в черно-красных цветах. Как признался Даниэль Салем, это его новая надежная броня.
Это моя новая броня. Ни один шар не пройдет. Класс!
– поделился ведущий и похвастался папе.
Новое тату Даниэля Салема / Фото с инстаграм-сториз
Кстати, это не первая патриотическая татуировка Даниэля Салема. Со стороны у новенькой вышиванки у него виднеется контур Украины с сине-желтыми линиями.
Кто из звезд сделал патриотические тату во время войны
- В июне Даша Квиткова сделала сразу несколько патриотических рисунков на теле – синюю и желтую скрепки, переплетенные в форме сердца, а также карту Украины под грудью.
- Музыкальная продюсер Елена Мозговая также отважилась на патриотическую татуировку. Женщина набила на руке мощную татуировку на всю правую руку. На фоне черных орнаментов цветов и голубой ленты изображен трезубец с саблей посередине.
- Евгений Кошевой набил сразу две патриотические надписи: на одной руке строчка из песни Скрябина "Бандерштатовские коломыйки" – "Тот, кто любит Украину, должен быть с нами" и на другой – "Был патриотом Украины до того, как это стало мейнстримом".