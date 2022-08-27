Ада Роговцева публічно привітала онука у фейсбуці. Вона опублікувала чорно-біле фото, на якому обіймає Олексія, та зізналася, що плаче, бо не може зробити цього навіть у день його народження. Акторка каже, що він робить свою чоловічу роботу.

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Ада Роговцева привітала онука, який воює проти росії

Він моя радість і моя гордість. Він неймовірно талановитий в усьому. І він не поруч. Він робить свою чоловічу роботу. Він на війні. І мені страшно. І я плачу сьогодні, бо не можу обійняти свого золотого хлопчика, свого дорослого онука в його день народження. Але він там, де має бути,

– щемливо написала Ада Роговцева.

У день народження зіркова бабуся побажала Олексію божої помочі та довгих років життя: "Господи, спаси і сохрани! Перемоги, сил, хисту, Божої допомоги і захисту! Многая літа! Моя любов з тобою повсякчас".