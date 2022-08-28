Український ведучий Даніель Салем, який став військовим після 24 лютого, набив нове татуювання. Цього разу воно патріотичне.

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Даніель Салем набив патріотичне тату

Ведучий і ресторатор показав, що зробив татуювання в Одесі. Тепер в нього на грудях орнамент вишиванки у чорно-червоних кольорах. Як зізнався Даніель Салем, це його нова надійна броня.

Це моя нова броня. Ні одна куля не пройде. Клас!

– поділився ведучий і похизувався тату.



Нове тату Даніеля Салема / Фото з інстаграм-сторіз

До речі, це не перше патріотичне татуювання Даніеля Салема. Збоку біля новенької вишиванки в нього видніється контур України з синьо-жовтими лініями.

Хто з зірок зробив патріотичне тату під час війни