Український ведучий Даніель Салем, який став військовим після 24 лютого, набив нове татуювання. Цього разу воно патріотичне.

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Даніель Салем набив патріотичне тату

Ведучий і ресторатор показав, що зробив татуювання в Одесі. Тепер в нього на грудях орнамент вишиванки у чорно-червоних кольорах. Як зізнався Даніель Салем, це його нова надійна броня.

Це моя нова броня. Ні одна куля не пройде. Клас!
– поділився ведучий і похизувався тату.


Нове тату Даніеля Салема / Фото з інстаграм-сторіз

До речі, це не перше патріотичне татуювання Даніеля Салема. Збоку біля новенької вишиванки в нього видніється контур України з синьо-жовтими лініями.

Хто з зірок зробив патріотичне тату під час війни

  • У червні Даша Квіткова зробила одразу кілька патріотичних малюнків на тілі – синю та жовту скріпки, переплетені у формі серця, а також карту України під груддю.
  • Музична продюсерка Олена Мозгова також наважилася на патріотичне тату. Жінка набила на руці потужне татуювання на усю праву руку. На тлі чорних орнаментів квітів і блакитної стрічки зображений тризуб з шаблею посередині.
  • Євген Кошовий набив одразу два патріотичні написи: на одній руці рядок з пісні Скрябіна "Бандерштатівські коломийки" – "Той, хто любить Україну, має бути з нами" та на другій – "Був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".