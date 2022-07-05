З початком повномасштабної війни серед українців виник новий тренд – на патріотичні татуювання. Все більше людей, серед яких і знаменитості, набивають на тілі зображення і написи, які підтверджують любов до України.
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Які тату набили Ксенія та Євген Кошові
Зіркове подружжя приєдналося до числа тих людей, які можуть похизуватися патріотичними татуюваннями. Євген Кошовий вирішив набити два татуювання на руках:
- на одній руці рядок з пісні Скрябіна "Бандерштатівські коломийки" – "Той, хто любить Україну, має бути з нами";
- на другій руці – "Був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".
Ксенія Кошова підтримала коханого і також набила тату. На ключиці в неї тепер зображені зірки в стилі мінімалізм. Також є напис на всю спину, однак через незрозумілий шрифт не можна побачити, що саме зображено.
Татуювання Євгена та Ксенії Кошових / Скриншоти інстаграм-сторіс подружжя
Зірки та патріотичні татуювання
- Блогерка Даша Квіткова обожнює татуювання, тому не змогла залишитися осторонь патріотичних тату. Тепер на її зап'ясті є дві скріпки – синього та жовтого кольорів, переплетені у формі серця, а під груддю – карта України у патріотичних кольорах.
- Музична продюсерка Олена Мозгова також наважилася на патріотичне тату. Жінка набила на руці татуювання на усю праву руку. На тлі чорних орнаментів квітів і блакитної стрічки зображений могутній тризуб з шаблею посередині.