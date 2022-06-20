Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем признавался, что хочет усыновить ребенка. Недавно у него была возможность пообщаться об этом с женой.

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Даниэль Салем о реакции жены на желание усыновить ребенка

Как рассказал телеведущий, он достаточно хаотичен в принятии решений. Но его любимая Маша отнеслась к желанию мужчины с пониманием.

Моей семье вообще тяжело с таким человеком, как я. И я не устаю это повторять и себе, и жене. Я достаточно хаотичен. Маша понимала, что когда начнется война, я уйду настолько далеко, насколько смогу. А когда я озвучил свое желание об усыновлении, было легкое молчание, но понимание. Я уверен, что у нас все получится,

– признался Даниэль Салем.

Ресторатор начал заниматься этим вопросом и общаться с людьми, имеющими схожий опыт. Для него это очень новый опыт, но это не препятствует.

"Я уже пообщался со многими людьми, которые прошли все этапы усыновления детей. Так что могу с уверенностью сказать – процесс запущен. Понимаю, что это очень тяжело, но мы справимся. Уверен – семья меня всегда поддержит. Пока деталей не буду раскрывать, я уже занимаюсь этим вопросом, но хочу все документировать, а уже в конце расскажу вам. Для меня это все новое, я как слепой котенок, не каждый день я удочеряю ребенка", – поделился ведущий.

Заметим, Даниэль Салем рассказывал, что во время войны усыновить или удочерить ребенка невозможно, поэтому он хочет стать по крайней мере опекуном этого времени.

Кто из звезд хочет усыновить ребенка