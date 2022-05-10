Про бажання всиновити маля після війни MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) розповіла Славі Дьоміну. Зірка зізналася, що днями вони з чоловіком порушили цю тему знову.

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MamaRika хоче всиновити дитину

Співачка наголосила, що наразі усиновлення неможливе, але після перемоги як вона, так і Сергій Середа хочуть подарувати щасливе майбутнє бодай одній дитині. Наразі подружжя не вирішило, чи буде це малюк з притулку, чи той, батьки якого загинули на війні.

У будь-якому разі хочу допомогти як мінімум одній дитині та стати для неї мамою. Ми хочемо стати батьками. Ми впевнені, що будемо хорошими батьками і будемо любити дуже сильно, віддавати себе повністю. Не має значення, яке в дитини минуле,

– поділилася MamaRika.

"Ми хочемо усиновити повністю, щоб це було вже наше. Я б хотіла повністю стати Всесвітом для дитини, коли ми будемо її брати", – додала артистка.

Повне інтерв'ю MamaRika зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про всиновлення дитини на 18:40)

До слова, про бажання всиновити дитину раніше заїкнувся телеведучий Юрій Горбунов. У квітні він зізнався, що важливо дарувати сім'ї діткам, батьки яких загинули через росіян. "Це буде на плечах всіх українців. Ми теж про це думаємо", – казав шоумен.

Водночас для Каті Осадчої, дружині Горбунова, "це дуже нелегка тема". Вона хоче прийняти рішення після перемоги, аби перевірити себе на стійкість та емоційність, можливо, поспілкуватися з психологом і батьками, які вже наважилися на цей крок.