Alina Pash повідомила, що виступатиме на фестивалі Sziget, який відбуватиметься в Угорщині 10-15 серпня. Там також будуть російські артисти.

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Чому Alina Pash виступатиме з російськими артистами

Спочатку виконавиця думала відмовитися від виступу. Та потім вона разом з командою зважила всі "за" та "проти" і вирішила погодитися. Там також будуть й інші українські артисти. Це великий фестиваль, де має бути противага росіянам.

Я серйозно міркувала над варіантом, аби відмовитися від участі. Проте для виваженого рішення ми з командою ще й оцінили альтернативні втрати України від відсутності на сцені такого великого фестивалю українського голосу. Тоді цей майданчик не буде мати противаги росіянам,

– пояснила Паш.

Запрошені українські артисти вимагали взагалі скасувати виступ росіян. Однак на фестивалі прийняли таке рішення: росіяни залишилися в лайнапі.

Аліна вважає, що це цинічно з боку організаторів, адже вони підтримують Україну й не засуджують росію. Артистка каже, що можна було б влаштувати публічний скандал, але в результаті українців могли б виключити зі списку артистів, а росіян – залишити.

Ми переконані, що своєю "правильною" присутністю ми допоможемо Україні на міжнародній арені набагато більше, аніж демонстративним демаршем,

– додала виконавиця.

Зараз Аліна разом з колегами готує ініціативу, щоб росіян більше не було на міжнародних музичних фестивалях. А на Sziget покаже особливу програму, щоб російським артистам було соромно за війну: "На Sziget я готую особливе шоу. Зроблю все можливе, аби ці артисти могли відчути сором за те, що вони є частиною суспільства, котре веде війну проти України та проти вільного світу", - наголосила співачка.

Alina Pash про фестиваль Sziget / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

Зверніть увагу! Український гурт Kalush Orchestra планує виступити на фестивалі Sea Dance Festival, що пройде у Чорногорії. Однак там хоче виступити й російські діджейки, тож колектив вимагає скасувати її участь.