Пріянка Чопра є не лише зіркою Боллівуду, а й послом доброї волі ООН. У своєму інстаграмі Пріянка поділилася з понад 80-мільйонною аудиторією підписників зворушливим відео зустрічі з українцями.

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Пріянка Чопра зустрілася з українцями у Варшаві

На ролику, який опублікувала модель, видно, як вона грає з українськими дітьми, дякує їм за подарунки. Українці завжди привітні та гостинні. Для Пріянки діти підготували ляльки ручної роботи, які назвали на її честь. Одна з українок розповіла зірці, як війна розділила її родину. Під час цієї розмови Чопра не змогла стримати сліз.

Невидимі рани війни – це ті, що ми зазвичай не бачимо в новинах. Проте, вони були настільки очевидні для мене сьогодні, в перший день моєї місії ЮНІСЕФ у Варшаві. 2/3 дітей з України було переміщено (всередині країни та за її межами). Це величезне число є руйнівною реальністю війни, коли 90% людей, які перетинають кордон, жінки та діти,

– написала акторка.

Українські діти так само як і всі інші мають право на безпеку та освіту. Вони не хочуть жити у війні, в розлуці з рідними. Пріянку дуже здивувало те, що люди, які втекли від війни, продовжують волонтерити, допомагати іншим: "Як ви робите це, якщо ви самі потребуєте підтримки, коли самі пережили таку травму?".