Лайма Вайкуле оголосила, що більше не виступатиме в Росії. Вона не хоче мати нічого спільного з країною, яка щодня вбиває мирних українців.

Дивіться також Казахський репер Скриптоніт пожертвував чималу суму у фонд Єфросиніної

Лайма Вайкуле підтримала Україну

У Литві артистка виступила з музикантом Янісом Стібеліcом. Вони вийшли до глядачів з величезним синьо-жовтим прапором.

А як же інакше? Чого ще від мене можна було очікувати? Ми живемо в Латвії, я громадянка Латвії, наша політика та позиція зрозумілі. Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. Ось ми дивимося на блакитне небо, а по Україні запускають ракети та вбивають все живе,

– висловилася Вайкуле.

Артистка додала, що зараз люди мають об'єднатися проти війни та проти тих, хто розв'язав ці жорстокі вбивства. Зло має бути покараним.

Зазначимо, Лайма Вайкуле має чимало прихильників у росії. Там вона часто бувала з гастролями. Та зараз приєдналася до зірок, які публічно засудили російську агресію. Дивно те, що є деякі українки, які продовжують жити та працювати в росії, ніби ніякої війни немає.

Про зрадниць тут Гроші не пахнуть: гастролерки-зрадниці, які замовчують війну в Україні

Це не перший випадок, коли артистка підтримує Україну. У 2018 році Лайма Вайкуле оголосила, що не виступатиме в тимчасово окупованому Криму за жодний гонорар. Вона може приїхати на пів острів лише після його звільнення від російських загарбників.