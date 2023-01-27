Його колишні ні до чого: 22-річна дівчина Остапчука пояснила, чому вони приховують роман

Влітку Володимир Остапчук розійшовся з другою дружиною Христиною Горняк і закрутив роман з молодшою на 16 років дівчиною. Він не афішує ці стосунки, але показує, що живе не один. Катя пояснила, чому ведучий не представляє її публіці.

Ще у грудні в мережі розсекретили, що Володимир Остапчук зустрічається з 22-річною журналісткою та проджект-менеджеркою Катею. Дівчина не шифрується й постить сторіс з квартири шоумена, але в його соцмережах не світиться. Фоловери просять розповісти історію кохання, але блогерка заявила, що деталей не буде.

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Чому Остапчук приховує свою дівчину

Катя Полтавська не хоче піаритися на імені Остапчука та вірить, що щастя любить тишу.

Не планую розповідати. Принаймні поки що. Дякую, що я цікава людям і без цієї теми. Нічого не приховуємо – хто знає, той знає. Але самі не хочемо підіймати цю тему. Кохання треба берегти,

– висловилася Катя Полтавська.

Цікаво, що це її перші серйозні стосунки, але вона вже готова до дітей. Дівчина хоче двох – хлопчика Тимофія та доньку Теону, або трьох, "якщо не зійде з розуму". Через це Катю назвали консервативною, але вона так не вважає.

"Мої судження базуються лише на моєму оточенні. Я просто дуже домашня і сімейна. Це не означає, що я буду домогосподаркою, але родина для мене дуже важлива", – прокоментувала обраниця Остапчука.

Обраниця Остапчука прокоментувала їхній роман / Фото з інстаграм-сторіс

Обраниця Остапчука хоче від нього дітей / Фото з інстаграм-сторіс

До речі, раніше Катя Полтавська відповіла, що не знає, як "відбити одруженого". Так вона натякнула, що не руйнувала сім'ю Остапчука з Христиною Горняк, тож, мабуть, їхній роман закрутився вже після розриву. Разом вони встигли з'їздити в деокупований Херсон і відпочити в Трускавці в одному готелі з Лесею Нікітюк.