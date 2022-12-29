У своєму інстаграмі Володимир поділився відео, де розповідає про погоду у місті й бажає усім росіянам лише одного кінця.

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"Хай рассасія і незгоди не роблять вам в житті погоди", – написав Остапчук та показав себе на в'їзді до славетного міста Херсон.

Також він опублікував відео в інстаграм-сторіс, де витирає ноги об російський прапор. Поруч з ним була його нова пасія, яка опублікувала аналогічний кадр з ногами Володимира.



Володимир Остапчук з 22-річною дівчиною у Херсоні / Фото з інстаграм-сторіс пари

22-річна журналістка Катерина Полтавська відправилась на південь разом з Остапчук та показала, як провела з ним час у робочій поїздці.

Остапчук з Катериною у Херсоні / Фото з інстаграм-сторіс дівчини

Що відомо про новий роман Остапчука

У 2022 році на одну щасливу пару у шоубізнесі, схоже, стало менше, адже з літа Володимир Остапчук та Христина Горняк не з'являються разом на публіці. Нотаріус переїхала у Відень, а Володимир залишився на орендованій квартирі у Києві.

Ніхто з них не коментував розриву, але в грудні у мережі з'явились фото, як Остапчук прикрашає свою ялинку. Кадри з аналогічної квартири та з деревцем з'явились у молодої журналістки Катерини, яка одного разу допомогла йому відновити інстаграм-акаунт. Вона молодша від нього на 16 років.