36-річну Тіну Кароль вважають найуспішнішою тренеркою українського "Голосу країни", адже вона найчастіше приводила підопічних до омріяної перемоги. Зірка з любов'ю та повагою ставиться до кожного вокаліста зі своєї команди.

До теми Тіна Кароль пояснила, чому артисти з інших країн гастролюють в Росії

"Я до всіх прив'язуюсь. Вони всі для мене як рідні, як учні, як друзі, як люди, до яких я спішу на допомогу", – наголосила Тіна Кароль.

Співачка зізналась, що підопічні з "Голосу країни" часто просять її про продюсування, однак вона всім відмовляє. Перш за все тому, що всю себе Тіна Кароль вкладає у власну творчість. По-друге, вона не хоче створювати свою копію, адже стане все рівняти по собі: як одягнений, як говорить, як мислить, як виступає артист.

Я цілком зайнята собою. Якщо ти займаєшся артистом, ти повинен відкласти всі свої справи. Копірку себе я б не хотіла робити. Я можу допомогти, осяяти, надихнути, підібрати репертуар, побути поруч, але не менеджерити весь процес,

– пояснила Тіна Кароль.

До теми Роман Сасанчин розповів, як після перемоги в "Голосі країни" працював у супермаркеті

Співачка додала, що й сама довгий час творить без продюсера. Вона жартує, що страждає біполярним розладом, адже як продюсерка є дуже вимогливою до себе як до артистки.

"У мене немає продюсера і не було давно вже. Я сама собі продюсер. Як продюсер я дуже жорстка, вимоглива і системна людина", – запевнила знаменитість.

Нагадаємо, у суперфіналі 11 сезону Тіна Кароль заявила, що йде з "Голосу країни". Вона публічно подякувала всім своїм підопічним і команді проєкту. Крісло тренера вона воліла б передати подрузі Юлії Саніній з The Hardkiss. Фронтвумен рок-гурту стримано відповіла на пропозицію колеги, однак не стала робити поспішних заяв.