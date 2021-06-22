Тіна Кароль вперше приїхала в Казахстан, чим неабияк потішила прихильників. У цій країні є чимало фанатів її творчості. У розмовах з журналістами співачка не лише розповідає про новий альбом, а й ділиться цікавими й ексклюзивними подробицями зі сценічного та особистого життя.

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Тіна Кароль про гастролі в Росії

Чимало артистів з різних країн гастролюють в Росії. Цьому може було багато пояснень, проте Тіна вважає, що рішення гастролювати саме в цій країні пов'язане з відсутністю самоідентифікації.

Я – співачка з України, яка приїхала в Казахстан. Не їжджу в Росію, хоча там у мене багато прихильників. Ви чекаєте нас так само як і ми вас, бо знаємо свою самоідентифікацію,

– зазначила Кароль.

Тіна додала, що поїхала з промо-туром у Казахстан, щоб показати тамтешнім артистам, що їх чекають в Україні: "Нам не потрібні посередники, ми вміємо комунікувати один з одним. Об'єднуймося. Ми маємо право самостійно обирати улюблених артистів".

Також Кароль наголосила, що багато музикантів з Казахстану живуть в Росії, а їй хотілося б, щоб вони розвивалися в рідній країні. У Казахстані є всі можливості для активного розвитку творчої кар'єри.

У вас дуже сильна вокальна школа, грамотні музиканти. Хотілося б, щоб вони залишалися у своїй країні та творили для неї,

– сказала Тіна.

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