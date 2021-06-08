Роман Сасанчин у відвертому інтерв'ю розповів подробиці життя на карантині. Пандемія коронавірусу вплинула навіть на популярних виконавців, а для артиста-початківця принесла ще більше труднощів.

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Роман Сасанчин про роботу в супермаркеті

Хлопець поділився, деякий час працював касиром. І кохана Іванна підтримала його в цьому. Роман зазначив, що було некомфортно, адже багато людей писали йому про те, що він пройшов довгий шлях на "Голосі країни" і після цього пішов на роботу в магазин.

У кожної людини в житті бувають ситуації, коли здається, що немає виходу. Але потрібно щось робити. Я не брав грошей у батьків і не сидів вдома, склавши руки. Пішов заробити на життя, щоб не бігати до рідних і не просити,

– розповів Роман.

Сасанчин розповів, що після перемоги на "Голосі країни" було декілька пропозицій, проте пандемія коронавірусу та карантин значно вплинули на творчість.

Після перемоги на "Голосі. Діти" я разом із мамою об'їздив пів країни. Ми не шукали концертів, нас запрошували. Були запрошення й після перемоги на дорослому "Голосі", проте мені не пощастило, адже почався карантин і виступи скасували,

– зізнався Роман.

Хлопець додав, саме тому він влаштувався в супермаркет. Для багатьох людей коронавірус став випробуванням, залишив без роботи й потрібно було шукати вихід. Що й робив Роман.

Також співак поділився, що зараз він працює над власною музикою, пише тексти пісень, мелодії. За допомогою комп'ютерної програми робить аранжування. Каже, що мріє в майбутньому працювати на студії, записувати не лише свої пісні, а й чиїсь. Таке заняття приносить йому задоволення.

Інтерв'ю Романа Сасанчина: дивіться відео онлайн