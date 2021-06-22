36-летнюю Тину Кароль считают самым успешным тренером украинского "Голоса страны", ведь она чаще всего приводила подопечных к желанной победе. Звезда с любовью и уважением относится к каждому вокалисту из своей команды.

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"Я ко всем привязываюсь. Они все для меня как родные, как ученики, как друзья, как люди, к которым я спешу на помощь", – отметила Тина Кароль.

Певица призналась, что подопечные из "Голоса страны" часто просят ее о продюсировании, но она всем отказывает. Прежде всего потому, что всю себя Тина Кароль вкладывает в собственное творчество. Во-вторых, она не хочет создавать свою копию, ведь станет все равнять по себе: как одет, как говорит, как мыслит, как выступает артист.

Я целиком занята собой. Если ты занимаешься артистом, ты должен отложить все свои дела. Копирку себя я бы не хотела делать. Я могу помочь, озарить, вдохновить, подобрать репертуар, побыть рядом, но не менеджерить весь процесс,

– объяснила Тина Кароль.

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Певица добавила, что и сама долгое время творит без продюсера. Она шутит, что страдает биполярным расстройством, ведь как продюсер очень требовательна к себе как к артистке.

"У меня нет продюсера и не было давно уже. Я сама себе продюсер. Как продюсер я очень жесткий, требовательный и системный человек", – заверила знаменитость.

Напомним, в суперфинале 11 сезона Тина Кароль заявила, что уходит из "Голоса страны". Она публично поблагодарила всех своих подопечных и команду проекта. Кресло тренера она предпочла бы передать подруге Юлии Саниной из The Hardkiss. Фронтвумен рок-группы сдержанно ответила на предложение коллеги, однако не стала делать поспешных заявлений.