"Чекайте виклику": Сашко Положинський пояснив, чому його не взяли в ТрО

Олександр Положинський служить у ЗСУ, однак ще до початку війни хотів записатись у тероборону. Він поділився, що його туди так і не прийняли.

Музикант Олександр Положинський 2 жовтня привітав своїх колег з Днем територіальної оборони. У дописі він поділився історією, як і сам хотів вступити до ТрО, але не зміг.

Читайте також "Люди, в яких тече козацька кров": як зірки-військовослужбовці вітали побратимів з днем ТрО

Сашко Положинський про свою історію з ТрО

Артист розповів, що прийшов записатися в тероборону ще 1 лютого – за кілька тижнів до вторгнення. Але у процесі подання документів захворів на коронавірус.

Вийшов з ковіду. Отримавши підтвердження одужання – одразу знову у військкомат. Підписав контракт. Зробив селфі, написав допис. Мотивація була простою – бути готовим до захисту Батьківщини під час масованого наступу на нас, знати, що маю робити, з ким це маю робити, отримати підготовку, спорядження і зброю,

– зізнався Олександр Положинський.

Сашко Положинський / Фото з інстаграму бійця

Музикант вже почав давати інтерв'ю та розповідати про його мету у Збройних Силах, але ввечері 23 лютого йому повідомили, що так і не підписали з ним контракт. Все через зміну правил – треба було переписати заяву і заповнити інші папери.

"В першій половині дня 24 лютого я був у штабі. Сподівався, що отримаю зброю й накази, натомість отримав можливість правильно заповнити папери. Мене формально вписали в штат підрозділу, але реально сказали, що без бойового досвіду і підготовки я поки не потрібен. Чекайте виклику – сказали. На жаль, так і не викликали. Тепер я маю підготовку і досвід, який, на мою думку, дав би мені можливість таки стати бійцем ТрО. І після війни я, можливо, ще повторю спробу туди потрапити".

То чим займається Положинський тепер