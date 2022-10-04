Музыкант Александр Положинский 2 октября поздравил коллег с Днем территориальной обороны. В сообщении он поделился историей, как и сам хотел вступить в ТРО, но не смог.

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Саша Положинский о своей истории с ТрО

Артист рассказал, что пришел записаться в терроборону еще 1 февраля – за несколько недель до вторжения. Но в процессе представления документов заболел коронавирусом.

Вышел из ковида. Получив подтверждение выздоровления – сразу снова в военкомат. Подписал контракт. Сделал селфи, написал сообщение. Мотивация была простой – быть готовым к защите Родины во время массированного наступления на нас, знать, что должен делать, с кем это должен делать, получить подготовку, снаряжение и оружие,

– признался Александр Положинский.

Саша Положинский / Фото из инстаграма бойца

Музыкант уже начал давать интервью и рассказывать о его целях в Вооруженных Силах, но вечером 23 февраля ему сообщили, что так и не подписали с ним контракт. Все из-за смены правил – нужно было переписать заявление и заполнить другие бумаги.

"В первой половине дня 24 февраля я был в штабе. Надеялся, что получу оружие и приказы, но получил возможность правильно заполнить бумаги. Меня формально вписали в штат подразделения, но реально сказали, что без боевого опыта и подготовки я пока не нужен. Ждите вызова – сказали. К сожалению, так и не вызывали. Теперь у меня есть подготовка и опыт, который, по моему мнению, дал бы мне возможность таки стать бойцом ТрО. И после войны я, возможно, еще повторю попытку туда попасть".

Чем занимается Положинский теперь