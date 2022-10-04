Музикант Олександр Положинський 2 жовтня привітав своїх колег з Днем територіальної оборони. У дописі він поділився історією, як і сам хотів вступити до ТрО, але не зміг.
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Сашко Положинський про свою історію з ТрО
Артист розповів, що прийшов записатися в тероборону ще 1 лютого – за кілька тижнів до вторгнення. Але у процесі подання документів захворів на коронавірус.
Вийшов з ковіду. Отримавши підтвердження одужання – одразу знову у військкомат. Підписав контракт. Зробив селфі, написав допис. Мотивація була простою – бути готовим до захисту Батьківщини під час масованого наступу на нас, знати, що маю робити, з ким це маю робити, отримати підготовку, спорядження і зброю,
– зізнався Олександр Положинський.
Сашко Положинський / Фото з інстаграму бійця
Музикант вже почав давати інтерв'ю та розповідати про його мету у Збройних Силах, але ввечері 23 лютого йому повідомили, що так і не підписали з ним контракт. Все через зміну правил – треба було переписати заяву і заповнити інші папери.
"В першій половині дня 24 лютого я був у штабі. Сподівався, що отримаю зброю й накази, натомість отримав можливість правильно заповнити папери. Мене формально вписали в штат підрозділу, але реально сказали, що без бойового досвіду і підготовки я поки не потрібен. Чекайте виклику – сказали. На жаль, так і не викликали. Тепер я маю підготовку і досвід, який, на мою думку, дав би мені можливість таки стати бійцем ТрО. І після війни я, можливо, ще повторю спробу туди потрапити".
То чим займається Положинський тепер
- Ще 17 лютого Олександр Положинський показав, що підписав контракт із ЗСУ на проходження військової служби в резерві. З перших днів вторгнення він став до зброї та став солдатом – стрільцем 47-го окремого батальйону.
- Наразі Олександр Положинський проходить навчання. Він прагне здобути достатньо досвіду для того, щоб йти напряму у бій з окупантами.
- Та навіть у навчаннях музикант відчув на собі війну. Приблизно на початку червня він потрапив під обстріл, через який згорів автомобіль з речами військових.