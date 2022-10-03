З початком повномасштабного вторгнення українці швидко самоорганізувались, утворивши майже в кожному населеному пункті країни блокпости. Бійці, які "днювали та ночували" перші місяці на в'їздах у свої поселення, згодом здебільшого відправились на фронт та разом із Збройними Силами України досі обороняють країну від росіян.

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До складу ТрО також увійшли багато українських зірок: Тарас Тополя з музикантами з гурту "Антитіла" Сергієм Вусиком та Дмитром Жолудем, Ахтем Сеітаблаєв, Олександр Положинський, Олександр Печериця, та багато інших, які згодом змінили свою діяльність на волонтерську або просвітницьку.

Як вони вітали своїх побратимів зі святом – читайте у нашій добірці.

"Антитіла"

"Вони взяли до рук зброю не тому, що хотіли, а тому, що не могли по-іншому. Разом із тисячами українців, які в мирному житті були лікарями, вчителями, інженерами, підприємцями. Бійці Сил Територіальної Оборони – це люди, які мають відвагу та сміливість і в жилах яких тече справжня козацька кров! Сили ТрО – це уособлення волі українців. Вшановуємо пам‘ять побратимів зі 130 батальйону, а також усіх, хто віддав своє життя за Україну".

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

До слова "Взяли зброю не тому, що хотіли": у мережі показали рідкісні фото гурту "Антитіла" з війни

Олександр Положинський

"Мотивація була простою – бути готовим до захисту Батьківщини під час масованого наступу на нас, знати, що маю робити, з ким це маю робити, отримати підготовку, спорядження і зброю. Тепер я маю підготовку і досвід, який, на мою думку, дав би мені можливість таки стати бійцем ТрО. І після війни я, можливо, ще повторю спробу туди потрапити. А поки щиро вітаю всіх побратимів та посестр, які захищають Україну в лавах ТрО, дякую за самовідданість і відвагу, міцно обіймаю та разом з вами прагну Перемоги!" – український артист.

Олександр Печериця

"День ТрО! Зі святом, Чоловіки", – кіноактор.

Тетяна Власова

"З Днем ТРО, найкращі люди. Дякую, що ви такі є", – привітала Ахтема Сеітаблаєва зі святом поетеса Тетяна Власова.