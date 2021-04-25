Настя Каменських пояснила, чому називає маму Лідою

Після смерті батька співачка Настя Каменських ще більше уваги приділяє мамі, яку завжди називає Лідою. Зірка вперше пояснила, що робить це для того, щоб вона почувалася молодшою.

Публіка давно зворушена теплими дружніми стосунками Насті Каменських з мамою Лідією Петрівною. Єдине, що дивує шанувальників артистки, – це те, що як вона, так і її чоловік Потап називають неньку та тещу Лідою. Зірка вперше пояснила, що робить це неспроста.

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Вона у мене дуже гарна, дуже молода і я хочу, щоб вона почувалася дівчинкою. Я її, звичайно, мамою називаю. Я її дуже люблю, вона це знає. Я з нею спілкуюся, як з подружкою,

– пояснила співачка.

Додамо, на відпочинок у Мексику Настя Каменських полетіла не лише з помічницями та найкращою подругою – ексдружиною Позитива Анною Завгородньою, а й з 66-річною мамою. Там вони знімають реаліті "Девочки рулят" та перезавантажуються після виснажливого року.

Артистка пояснила, що її неньці, як нікому, потрібно було кудись поїхати та змінити атмосферу. У Мексиці Лідія Петрівна проявила себе по-іншому – жартувала так, що зіркова донька стала називати її "Лідою Петросянівною".

"Я на неї подивилася не як на маму, а як на подружку, молоду дівчину, яка вчилася жити без тата. Мені здається, що це для неї був інший ковток повітря. Їй було складно. Але скажу, мені було з нею так кайфово, вона така смішна, у неї стільки було приколів", – поділилася Каменських.

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Що відомо про реаліті Насті Каменських "Девочки рулят":