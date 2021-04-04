Настя Каменських розповіла про складний період у житті: нове фото з Мексики
Популярна українська співачка Настя Каменських нещодавно відправилась в Тулум для зйомок реаліті-шоу. Однак насправді зірка зізналась, що переживає складний період, тому їй знадобилось перезавантаження.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Відома українська співачка Настя Каменських вирішила відправитися до Мексики в місто Тулум. Так зірка намагається впоратися з непростим періодом у житті. Також вона поділилась новим кадром.
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Настя Каменських про складний період
Знаменитість поділилась, що цей рік був дуже складним для кожного з нас. Адже з приходом пандемії коронавірусу довелося адаптовуватися до змін, бути гнучкими в планах. Але для Насті рік став надзвичайно важким через втрату батька.
Для мене цей рік став складним ще й в особистому плані. Я втратила тата, і життя вже ніколи не буде колишнім. Мені досі складно усвідомити та прийняти цей факт,
– зізналась Настя Каменських.
Зірка додала, що вона вважає себе сильною, тому тримається і продовжує жити далі. "Мені захотілося поділитися з вами та сказати, що у нас одне життя. Проживайте кожен день, насолоджуючись їм. Проводьте час з сім'єю, близькими, друзями. Цінуйте і запам’ятовуйте ці моменти", – наголосила артистка.
Настя Каменських додала, що перебуває в Мексиці не тільки для зйомок реаліті, але й для перезавантаження, яке допоможе зірці рухатися далі.
Пам’ятайте, що кожен з нас має велику силу і може йти далі, попри будь-які труднощі та перешкоди. Адже життя таке прекрасне! І воно одне! Якщо сумно – плач, радісно – веселися! І живи, живи та ще раз, живи, – підсумувала зірка.
Нове фото Насті Каменських
Знаменитість оприлюднила також нове фото з Мексики, де показала, як виглядає. Вона задумливо дивилась убік та позувала на підлозі. Для світлини Настя Каменських приміряла домашній образ. Вона постала у шовковому костюмі кольору хакі з квітковим принтом.
Співачка зібрала волосся у високий пучок для зручності. Також вона постала перед камерою без макіяжу, продемонструвавши натуральну красу.
Шанувальники поділилися думками від допису Насті Каменських. Вони вкотре побажали співчуття артистці та підтримали її:
- "Прийміть наші співчуття. Сил та здоров'я вам. Все буде добре";
- "Треба не засмучуватися і продовжувати жити";
- "Так. Так і треба";
- "Золоті слова";
- "Все правильно. Постійно це повторюю рідним і близьким".
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