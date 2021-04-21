Декілька місяців тому Каменських втратила батька, що стало переломним моментом у її житті. Вона вирішила відволіктися від негативних думок та полетіла за океан. Там зірка знімає власне реаліті-шоу "Девочки рулят", у якому розповідає про все, що відбувається зараз у її житті.

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Каменських разом із подругою Анею та мамою Лідою живе у віллі на березі океану. Дівчата разом оговтуються від пережитого, адже зараз у житті кожної з них триває складний період.

Нове фото NK з мамою та подругою

Артистка опублікувала ще один кадр, який зробила в Тулумі. На ньому усі троє дівчат зображені щасливими, вони щиро усміхаються та радіють моментові. Однак, коли камера вимикається, усмішки з'являються на обличчях не часто.

Спогади накривають Настю, Ліду та Аню. Болючі моменти з життя не дають про себе забути.



Настя Каменських з мамою і подругою / Фото з інстаграму Насті Каменських

У дописі Каменських подякувала цим двом дівчатам, які завжди поруч. Вони погоджуються на її ідеї й завжди підтримують. Готові до нових пригод.

Коли Настя запропонувала на декілька тижнів все покинути та полетіти жити в Мексику, мама та подруга погодилися. Вони з задоволенням гуляють пішки по декілька кілометрів в зовсім незнайомій місцевості в пошуках їжі. Й навіть побувал на сакральному ритуалі древніх мая, що Каменських показала у своєму реаліті-шоу.