Не хотіла бути в центрі уваги: чому насправді Меган Маркл не прилетіла до Британії

Кілька днів тому до Лондона прибув принц Гаррі на похорон дідуся принца Філіпа. Його дружина Меган Маркл залишилась вдома через вагітність. Однак друзі акторки повідомили, що вона сама не захотіла летіти до Великої Британії.

Раніше Букінгемський палац оголосив, що Меган Маркл не зможе прибути на похорон принца Філіпа, який помер 9 квітня. Адже вона очікує на народження другої дитини, а лікар порадив герцогині не подорожувати. Згодом цю інформацію підтвердила преса, яка повідомила про прибуття принца Гаррі без Меган до Лондона через 2 дні.

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Чому Меган Маркл не прибула до Лондона

Друзі дружини принца Гаррі пояснили, що вона не хотіла опинитися в центрі уваги на церемонії прощання з герцогом Единбурзьким. Також Меган Маркл найбільше турбується про те, щоб підтримати чоловіка. За даними видання, вона сама дала можливість Гаррі вирішити, чи варто їй відвідати похорон.

Меган сказала, що саме в цей час сім'я повинна згуртуватися, забути про розбіжності й об'єднатися як єдине ціле. Вона сказала, що це те, чого хотів би принц Філіп, і що вона готова пробачити та рухатися вперед,

– повідомив інсайдер.

Окрім того, проти польоту Меган Маркл до Великої Британії виступила її мати Дорія Регланд. За словами джерела, вона наполягла на тому, щоб донька залишилась в Каліфорнії та не піддавала ризику своє здоров'я і здоров'я малюка.

З усім тим Меган Маркл наголосила, що між нею та принцом Філіпом був "особливий зв'язок". Акторка дуже любила герцога Единбурзького. Тому вона вважає, що її відсутність на похороні не буде образливим для королеви та королівської сім'ї.

Меган Маркл каже, що присутність або відсутність її на похоронах принца Філіпа не змінить її стосунків з королевою Єлизаветою II. І королева розуміє її відсутність, і хотіла б, щоб вона і її дитина залишалися в безпеці,

– пише видання.

Дружина принца Гаррі додала, що для чоловіка візит до Лондона є вдалим часом, щоб відновити втрачений зв'язок з батьком та братом. А для цього її присутність не надто потрібна.

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