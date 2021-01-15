Их отношения стали токсичными, почему Ким Кардашян и Канье Уэст должны были жить отдельно
Развод Ким Кардашян и Канье Уэста ни был неожиданностью, ведь об этом давно ходили слухи, а также пара не жила вместе уже несколько месяцев. Почему супруги решили жить отдельно – читайте дальше.
Новость о разводе двух знаменитостей: Ким Кардашян и Канье Уэста – стала одной из самых обсуждаемых в американском шоу-бизнесе. Издание Us! Weekly сообщил, почему паре пришлось долгое время жить отдельно друг от друга.
Стоит знать Дети Кардашян и Веста ничего не знают о разводе родителей
Токсичные отношения Кардашян и Веста
Несмотря на то, что никто из пары официально не комментировал разрыв их брака, различные источники продолжают информировать о деталях супружеской жизни. В частности, стало известно, что Ким и Канье уже около нескольких месяцев живут отдельно.
У Ким и Канье не было другого выбора, кроме как жить отдельно, потому что в последнее время их отношения стали по-настоящему токсичными,
– сообщил источник.
Звезды приняли такое решение из-за детей, ведь не хотели травмировать их психику постоянными ссорами и конфликтами.
Также супруги возлагали большие надежды на 2020 год. Им хотелось наладить отношения, поэтому Ким периодически встречалась с Канье, проводила с мужем и детьми каникулы или выходные.
Но, очевидно, ничего не смогло пойти браку на пользу. Когда обычные ссоры переросли в скандал, то они решили разойтись, чтобы детям не приходилось наблюдать за их проблематичным общением.
Другой источник отметил, что в конце декабря Кардашян и Вест очень сильно поссорились. Канье накричал на жену, а та обиделась на него. Этот конфликт стал последней каплей в их отношениях. Известно, что Ким Кардашян несколько месяцев работает над мирным разводом.
Ким Кардашян и Канье Уэст / Фото из инстаграма Ким Кардашян
Развод Ким Кардашян и Канье Уэста
- Еще с середины прошлого года стало известно о разладе в отношениях рэпера и звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян".
- Супруги пыталось сохранить брак: они отдыхали с детьми и путешествовали вместе. Это не помогло спасти пару.
- В начале января стало известно, что Ким и Канье готовят документы для развода.
- Ходят слухи, что Вест изменил жене с блогером: но близкие друзья пары называют это спекуляцией.
- Также есть информация, что дети Кардашян и Веста не знают о разводе родителей.
- Канье готовится рассекретить причину разрыва в музыкальном альбоме и планирует переехать в Лондон.
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