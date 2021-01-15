Развод Ким Кардашян и Канье Уэста ни был неожиданностью, ведь об этом давно ходили слухи, а также пара не жила вместе уже несколько месяцев. Почему супруги решили жить отдельно – читайте дальше.

Новость о разводе двух знаменитостей: Ким Кардашян и Канье Уэста – стала одной из самых обсуждаемых в американском шоу-бизнесе. Издание Us! Weekly сообщил, почему паре пришлось долгое время жить отдельно друг от друга.

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Токсичные отношения Кардашян и Веста

Несмотря на то, что никто из пары официально не комментировал разрыв их брака, различные источники продолжают информировать о деталях супружеской жизни. В частности, стало известно, что Ким и Канье уже около нескольких месяцев живут отдельно.

У Ким и Канье не было другого выбора, кроме как жить отдельно, потому что в последнее время их отношения стали по-настоящему токсичными,

– сообщил источник.

Звезды приняли такое решение из-за детей, ведь не хотели травмировать их психику постоянными ссорами и конфликтами.

Также супруги возлагали большие надежды на 2020 год. Им хотелось наладить отношения, поэтому Ким периодически встречалась с Канье, проводила с мужем и детьми каникулы или выходные.

Но, очевидно, ничего не смогло пойти браку на пользу. Когда обычные ссоры переросли в скандал, то они решили разойтись, чтобы детям не приходилось наблюдать за их проблематичным общением.

Другой источник отметил, что в конце декабря Кардашян и Вест очень сильно поссорились. Канье накричал на жену, а та обиделась на него. Этот конфликт стал последней каплей в их отношениях. Известно, что Ким Кардашян несколько месяцев работает над мирным разводом.

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Ким Кардашян и Канье Уэст / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Развод Ким Кардашян и Канье Уэста