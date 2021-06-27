Переможниця "Холостяка" Анна Богдан пояснила, чому не спілкується з ексчоловіком

З першої вечірки Анна запам'яталась глядачам як ексдружина колишнього очільника Адміністрації Президента Андрія Богдана. Переможниця "Холостяка" запевнила, що вони взагалі не спілкуються, адже їй це непотрібно.

У новому інтерв'ю, яке закохані дали Каті Осадчій в Туреччині, Анна Богдан знову заговорила про впливового колишнього чоловіка. Дівчина заявила, що не контактувала з ексом ані під час зйомок "Холостяка", ані після фіналу.

Цікаво Анна Богдан розповіла, чим стосунки з "Холостяком" відрізняються від стосунків з Богданом

Так, невідомо, чи знає Андрій Богдан про нові стосунки Анни з Михайлом Заливакою. Особистих привітань від нього дівчина не отримувала. Річ у тому, що вона взагалі не підтримує стосунки з колишніми.

Я й зі своїми колишніми хлопцями не спілкуюся, бо не бачу сенсу. Раз ми прийняли рішення розійтися, навіщо продовжувати спілкування,

– пояснила Анна Богдан.

Крім того, дівчина зізналась, що досі не змінила прізвище. Вона не планує робити цього аж до заміжжя з Михайлом Заливакою.

"Потрібно багато часу з документами, змінювати всі паспорти. Дуже багато жінок в нашій країні, можу навести за приклад свою маму, яка в розлученні з татом і не змінювали прізвища. Я буду виходити заміж – зміню прізвище", – пояснила Анна Богдан.

Додамо, переможниця "Холостяка" й раніше зізнавалась, що ексчоловік ніяк реагує на її участь в реаліті-шоу, адже вони не спілкуються. Сам Михайло Заливако спокійно ставиться до того, що його обраниця була дружиною Андрія Богдана, адже це її минуле, яке ніяк не стосується теперішнього.