У фіналі 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Михайло Заливако обрав ексдружину політика Андрія Богдана. У новому інтерв'ю харківський бізнесмен розповів, як ставиться до того, що у мережі постійно згадують про шлюб його обраниці з ексочільником Офісу Президента.

Читайте також Михайло Заливако та Анна Богдан розповіли, чи мають контракт з СТБ

Михайло Заливако про Андрія Богдана

Михайло зазначив, те, що про Анну постійно говорять, як про ексдружину Андрія Богдана – це реалії життя. Є ярлик, який тримається протягом певного часу.

Під час знайомства Михайла з батьками Анни в будинку її матері були фото з весілля Анни та Андрія. Заливако поділився, що там були світлини з мамою, братом, тому він не бачить в цьому нічого погано.

Я не ревнива людина. Мене всі питають: "А як ти реагуєш?". Та ніяк я на це не реагую. Це було в минулому. Я впевнений у своїй партнерці,

– наголосив Михайло.

Чоловік додав, якщо на початку стосунків думати про їх провал, то до цього пара і дійде: "Наша свідомість ділиться на 2 частини: одна думає, інша – доводить. Так само і в стосунках. Якщо спочатку виникає якась погана думка, то з часом вона лише розвиватиметься. Взагалі не розумію, для чого про таке думати".

Інтерв'ю Михайла Заливаки та Анни Богдан: дивіться відео онлайн





