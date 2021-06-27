В новом интервью, которое влюбленные дали Кате Осадчей в Турции, Анна Богдан снова заговорила о влиятельном бывшем муже. Девушка заявила, что не контактировала с бывшим ни во время съемок "Холостяка", ни после финала.

Интересно Анна Богдан рассказала, чем отношения с "Холостяком" отличаются от отношений с Богданом

Так, неизвестно, знает ли Андрей Богдан о новых отношениях Анны с Михаилом Заливако. Личных поздравлений от него девушка не получала. Дело в том, что она вообще не поддерживает отношения с бывшими.

Я и со своими бывшими ребятами не общаюсь, потому что не вижу смысла. Раз мы приняли решение разойтись, зачем продолжать общение,

– пояснила Анна Богдан.

Кроме того, девушка призналась, что до сих пор не сменила фамилию. Она не планирует делать этого вплоть до замужества с Михаилом Заливако.

"Нужно много времени с документами, менять все паспорта. Очень много женщин в нашей стране, могу привести в пример свою маму, которая в разводе с папой и не меняли фамилии. Я буду выходить замуж – сменю фамилию", – пояснила Анна Богдан.

Добавим, победительница "Холостяка" и раньше признавалась, что экс-супруг никак не реагирует на ее участие в реалити-шоу, ведь они не общаются. Сам Михаил Заливако спокойно относится к тому, что его избранница была женой Андрея Богдана, ведь это ее прошлое, которое никак не касается настоящего.