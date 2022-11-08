Из-за российских обстрелов и веерных отключений украинцы часто остаются без света, особенно центральные и восточные регионы. Актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала, как она выкручивается в такое время.

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Лайфхаки от Лилии Ребрик

Актриса поделилась лайфхаками, "как выдержать без света с двумя детьми". Она рассказала, что в таких случаях включает новогодние гирлянды или свечи, работающие от батареек. Также звезда пользуется лампой для блоггеров, которой тоже не требуется электроснабжение.

Короче говоря, Санту с Николаем стали ждать гораздо раньше обычного! Лампа для блоггеров, оказывается, таки незаменимая вещь: с ней можно не только не заметить, что свет выключили, но и упаковать 10 посылок подопечным фонда!

– заметила Лилия Ребрик.

Вместе с детьми ведущая играет в настольные и другие игры, заинтересовывает загадками и разными историями. "Знаете, как в анекдоте:" отключили интернет, хоть с семьей пообщался! Такие люди, оказывается, интересны!". Так и сейчас: играем, валяемся, придумываем истории".

Также у Лилии Ребрик есть запас хозяйственных свечей и свечей-таблеток, которые приберегает на зиму. А когда свет включают, звезда заряжает все, что нужно.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Звезды об выключении электроэнергии