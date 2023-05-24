Справжня чи підробка: через спецперепустку Віктора Павліка поліція розпочала провадження

Нещодавно Віктор Павлік потрапив у скандал через спецперепустку для проїзду Південним мостом. Поліція спочатку вилучила документ, а тепер розпочала кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють справжність цієї перепустки.

Дружина Віктора Павліка розповідала, чому поліція вилучила документ у співака. За словами Катерини Репяхової, це зробили для перевірки.

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На тлі скандалу поліція розпочала кримінальне провадження через спецперепустку артиста. У Головному управлінні Нацполіції Києва пояснили, що правоохоронці вивчають документ на можливість підробки.

Додамо, що ще 17 травня під час досудового розслідування було призначено судово-технічну експертизу спецперепустки Павліка. Наразі очікується висновок фахівця.



Поліція Києва забрала в Павліка спецперепустку / Фото з офіційного вебпорталу

Крім того, щоб перевірити легальність спецперепустки, також було направлено запит до Центрального управління військової служби правопорядку Києва. Проте в органі заявили, що видання перепусток не в їхній компетенції.

Навіщо Віктору Павліку спецперепустка? За словами артиста, документ йому потрібен для поїздок додому під час комендантської години після благодійних концертів.

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