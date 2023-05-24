Жена Виктора Павлика рассказывала, почему полиция изъяла документ у певца. По словам Екатерины Репяховой, это сделали для проверки.
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На фоне скандала полиция начала уголовное производство из-за спецпропуска артиста. В Главном управлении Нацполиции Киева объяснили, что правоохранители изучают документ на возможность подделки.
Добавим, что еще 17 мая в ходе досудебного расследования была назначена судебно-техническая экспертиза спецпропуска Павлика. Ожидается вывод специалиста.
Полиция Киева забрала у Павлика спецпропуск / Фото с официального вебпортала
Кроме того, чтобы проверить легальность спецпропуска, также был направлен запрос в Центральное управление военной службы правопорядка Киева. Однако в органе заявили, что издание не в их компетенции.
Зачем Виктору Павлику спецпропуск? По словам артиста, документ ему нужен для поездок домой во время комендантского часа после благотворительных концертов.
Скандал с пропуском Виктора Павлика: что известно
- 16 мая Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репьяховой попали в скандал. Супруги проехались по пустому Южному мосту в Киеве, который сейчас открыт только для спецтранспорта, и похвастались этим в соцсетях. Кроме того, на видео, снятом Репяховой, певец не был пристегнут поясом безопасности. Согласно правилам ПДД, его должны были оштрафовать на 510 гривен.
- Из-за скандала полиция Киева обратила внимание на хвастовство артиста. Итак, сразу на следующий день в Павлика изъяли спецпропуск.
- Впоследствии артист извинился за инцидент. Катя Репяхова тоже признала, что была неправа, ошиблась и некстати пошутила. Однако вместе с тем упрекнула хейтеров, которые "как те орки готовы сожрать своих же".
- Через несколько дней после скандала Екатерина также заявила, что "благодарна жизни за эту ситуацию", потому что это поможет ей стать лучше.
- В то же время подписчики до сих пор продолжают писать гневные комментарии к сообщениям Екатерины Репяховой и Виктора Павлика. Украинцы возмущены тем, что артист получил пропуск.