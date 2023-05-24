Жена Виктора Павлика рассказывала, почему полиция изъяла документ у певца. По словам Екатерины Репяховой, это сделали для проверки.

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На фоне скандала полиция начала уголовное производство из-за спецпропуска артиста. В Главном управлении Нацполиции Киева объяснили, что правоохранители изучают документ на возможность подделки.

Добавим, что еще 17 мая в ходе досудебного расследования была назначена судебно-техническая экспертиза спецпропуска Павлика. Ожидается вывод специалиста.



Полиция Киева забрала у Павлика спецпропуск / Фото с официального вебпортала

Кроме того, чтобы проверить легальность спецпропуска, также был направлен запрос в Центральное управление военной службы правопорядка Киева. Однако в органе заявили, что издание не в их компетенции.

Зачем Виктору Павлику спецпропуск? По словам артиста, документ ему нужен для поездок домой во время комендантского часа после благотворительных концертов.

Скандал с пропуском Виктора Павлика: что известно