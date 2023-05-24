Дружина Віктора Павліка розповідала, чому поліція вилучила документ у співака. За словами Катерини Репяхової, це зробили для перевірки.
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На тлі скандалу поліція розпочала кримінальне провадження через спецперепустку артиста. У Головному управлінні Нацполіції Києва пояснили, що правоохоронці вивчають документ на можливість підробки.
Додамо, що ще 17 травня під час досудового розслідування було призначено судово-технічну експертизу спецперепустки Павліка. Наразі очікується висновок фахівця.
Поліція Києва забрала в Павліка спецперепустку / Фото з офіційного вебпорталу
Крім того, щоб перевірити легальність спецперепустки, також було направлено запит до Центрального управління військової служби правопорядку Києва. Проте в органі заявили, що видання перепусток не в їхній компетенції.
Навіщо Віктору Павліку спецперепустка? За словами артиста, документ йому потрібен для поїздок додому під час комендантської години після благодійних концертів.
Скандал з перепусткою Віктора Павліка: що відомо
- 16 травня Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Реп'яховою потрапили у скандал. Подружжя проїхалося порожнім Південним мостом у Києві, який зараз відкритий лише для спецтранспорту, та похвалилися цим у соцмережах. Крім того, на відео, знятому Репяховою, співак не був пристебнутий паском безпеки. Згідно з правилами ПДР, його мали б оштрафувати на 510 гривень.
- Через скандал поліція Києва звернула увагу на хизування артиста. Тож, одразу на наступний день у Павліка вилучили спецперепустку.
- Згодом артист вибачився за інцидент. Катя Репяхова теж визнала, що була неправа, помилилася й недоречно пожартувала. Однак разом з тим дорікнула хейтерам, які "як ті орки готові зжерти своїх же".
- За кілька днів після скандалу Катерина також заявила, що "вдячна життю за цю ситуацію", бо це допоможе їй стати кращою.
- Водночас підписники й досі продовжують писати гнівні коментарі до дописів Катерини Репяхової та Віктора Павліка. Українці обурені тим, що артист отримав перепустку.