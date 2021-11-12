Через 3 тижні після Туреччини: Даша Квіткова з чоловіком і сином полетіла в Єгипет

Українська блогерка Даша Квіткова разом з Нікітою Добриніним та 4-місячним сином вирушила у чергову відпустку. Цього разу подружжя обрало Єгипет.

Зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна вирішило знову відправитися на відпочинок, бо попередня поїздка до Туреччини дуже сподобалась 4-місячному сину. Днями сім'я прилетіла до Єгипту.

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Ми полетіли в тепло, в Єгипет. Тому що Туреччини нам не вистачило, ми побачили як малюк радіє, як йому добре, як він спить. Він кайфував, тому ми вирішили не сповільнюватися і швиденько полетіти на море,

– розповіла блогерка в інстаграм-сторіз.



Даша Квіткова про відпочинок / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова розповіла, що вдало обрала з чоловіком саме Єгипет, адже там комфортна температура повітря та чудові умови для плавання в басейнах. Тому 4-місячний Лев вперше поплавав.



Син Даші Квіткової вперше плавав у басейні / Фото з інстаграм-сторіз

Також інфлюенсерка поділилась, що мало не втрапила у конфуз через місця у готелі. Спершу подружжя хотіло оселитися в готелі Rixos, але там все було зайнято. Місце, де Квіткова й Добринін оселилися зараз, підтвердило бронювання лиш вчора ввечері, коли сім'я вирушала в аеропорт. Даша зауважила, що зараз всюди sold out, – і все через карантин.

Де відпочивало подружжя з маленьким сином