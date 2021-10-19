Молода матуся Даша Квіткова майже весь вільний час проводить з сином. Вони обоє відпочивають у заміському котеджі, а в особистому блозі Даша опубліковує зворушливі моменти.

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Подружжя нетерпляче чекало на народження малюка. Лев щодня тішить батьків новими досягненнями. На світлинах, які поширила в мережі його матуся, хлопчик позував, лежачи на животику. Він грався на улюбленому килимку, дивився на матусю та мило усміхався до неї.

Квіткова одягнула Лева в бірюзовий комбінезон, який гарно підкреслив колір очей хлопчика.

Як можна було народитися таким солодким малюком? Спонтанні кадри, але дуже улюблені. Хочу залишити тут,

– написала блогерка під знімками.



Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Фото з інстаграму блогерки



Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Фото з інстаграму блогерки



Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Фото з інстаграму блогерки

Зазначимо, вночі з 19 на 20 жовтня Даша та Нікіта разом із малюком вирушають у подорож. Вони втрьох летять в Туреччину на море. Це вже буде друга сімейна мандрівка. Декілька тижнів тому подружжя з сином відпочивали в Парижі.