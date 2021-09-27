Подружжя вирішило провести вихідні за кордоном. Даша та Нікіта вперше після народження сина полетіли в іншу країну, тому дуже хвилювалися, як він перенесе переліт.
До теми Даша Квіткова і Нікіта Добринін полетіли в Париж: фото з сином
Даша Квіткова та Нікіта Добринін в Парижі
Закохані обожнюють різні фото та відео, тому в Парижі знайшли фотографа, який організував атмосферну зйомку. Зараз у цьому місті панує тепла осіння погода, дуже затишно та красиво у будь-якому куточку.
Даша для прогулянки обрала чорну сукню з принтом у білий горошок, яку поєднала з чорним взуттям на низькій підошві. А Нікіта позував перед об'єктивом у коричневому костюмі, білій футболці та кедах.
На прогулянці з зірковими батьками завжди був їхній син Лев. Він разом із мамою й татом насолоджується романтикою атмосферного міста.
Ця поїздка дає нам багато нового досвіду батьківства та допомагає укріпити наші гарячі стосунки,
– написав Нікіта під відео.
Такий ролик дуже сподобався підписникам ведучого. Про це вони розповідають у коментарях.
- "Неймовірно гарно!"
- "Дуже милі!"
- "Так душевно!"
- "Ви неймовірна сім'я!"
- "Нікіто, ви прекрасні!"