Чарльз III після смерті Єлизавети II підтвердив, що його дружина Камілла бере титул королеви-консорт. Але інсайдери повідомляють, що королівські помічники хочуть забрати слово "консорт" з її титулу.

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У палаці сподіваються змінити титул Камілли

Як пишуть джерела в королівському палаці, Букінгем хоче "непомітно" прибрати частину титулу до коронації Чарльза III. Але на це найбільшим чином впливає те, як британське суспільство прийме Каміллу.

До того ж у Букінгемському палаці сподіваються, що цей "перехід" відбудеться природньо, коли публіка сама почне приймати скорочений варіант титулу "королева Камілла".

У 2005 році Чарльз III одружився з Каміллою. Тоді їхній шлюб зазнавав обговорень та критики, але з цього часу пройшло вже 17 років. Можливо, британці вже добре сприймають королеву-консорт.

Нагадаємо, урочиста церемонія коронації Чарльза III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року. Її проведуть у Вестмінстерському абатстві.

Чому Камілла "королева-консорт", а не "королева"

Зауважимо, приблизно за пів року до смерті Єлизавета II назвала ім'я наступної королеви. У своєму зверненні монархиня назвала Каміллу майбутньою королевою-консорт, таким чином оголосивши її титул.

До цього було невідомо, чи дружина Чарльза III взагалі отримає такий високий титул. Після заручин пари мовилося, що якби син Єлизавети II став на престол, його дружина називалась би принцесою-консорт.

За протоколом, титул "королева" може вручатись лише тим жінкам, хто отримав можливість правління по лінії спадкування. Таким чином монархинею стала Єлизавета II – вона стала королевою після смерті свого батька, короля Георга VI. Тоді як королева-консорт – титул, що вручається дружині короля.