Бути чи не бути Євробаченню-2023 в Україні: думка солістки Go_A
Україна розпочала підготовку до пісенного конкурсу Євробачення-2023. Однак наразі невідомо, чи справді його проведуть в Україні, оскільки головне – безпека. Думками щодо цього поділилася солістка Go_A Катерина Павленко.
Катерина дуже хоче вірити, що наступне Євробачення відбудеться в Україні. Вона готова робити все, щоб наблизити перемогу та нарешті вигнати ворога з нашої країни. Про це розповіла в інтерв'ю 24 каналу.
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Катерина Павленко про Євробачення-2023
"Звісно, наша країна вже не буде іншою. У нас країна дуже травмована, люди втратили свої домівки. Можливо, хтось скаже, що нам не до Євробачення, але я вважаю, що Євробачення – це в першу чергу привід ще раз поговорити про Україну. Євробачення – це можливість заявити про себе на весь світ і спонукати людей більше говорити про Україну, і як наслідок – більше допомагати Україні. Тому будь-які такі інфоприводи для нас важливі", – поділилася думками Катерина.
Павленко додала, що Євробачення в Україні може стати чудовим приводом, щоб відсвяткувати перемогу наших захисників, адже ми цього дуже сильно прагнемо.
Будемо тримати кулаки й молитися за це,
– підсумувала Павленко.
Що українські зірки кажуть про Євробачення-2023
- Співачка Оля Цибульська мріє про Євробачення-2023 у звільненому Маріуполі. Та водночас вона розуміє, що війна може затягнутися, тому, ймовірно, конкурс може відбутися в інший країні. До прикладу, в дружній Польщі.
- Про бажання провести Євробачення в Маріуполі казала й продюсерка Ірина Горова: ""Я хочу, щоб всі приїхали, подивилися. По-перше, це повинна бути територія України, повинні всі приїхати, побачити, відчути, це таке святе місце зараз".
- Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин хотів би, щоб пісенний конкурс наступного року відбувся у звільненій Ялті або ж у Маріуполі: "Кажуть, що в Маріуполі недоречно, бо це як на цвинтарі. Але, думаю, що всі люди, які там загинули, хотіли б, щоб Україна усміхалася, жила. Бо заради чого тоді вони поклали своє життя?".