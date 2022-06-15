Екатерина очень хочет верить, что следующее "Евровидение" состоится в Украине. Она готова делать все, чтобы приблизить победу и наконец-то выгнать врага из нашей страны. Об этом рассказала в интервью 24 каналу.
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Екатерина Павленко о Евровидении-2023
"Конечно, наша страна уже не будет другой. У нас страна очень травмирована, люди потеряли свои дома. Возможно, кто-то скажет, что нам не до Евровидения, но я считаю, что Евровидение – это, в первую очередь, повод еще раз поговорить об Украине. Евровидение – это возможность заявить о себе на весь мир и побуждать людей больше говорить об Украине, и как следствие – больше помогать Украине. Поэтому любые такие инфоприводы для нас важны", – поделилась Катерина.
Павленко добавила, что Евровидение в Украине может стать отличным поводом, чтобы отпраздновать победу наших защитников, ведь мы к этому очень сильно стремимся.
Будем держать кулаки и молиться за это,
– подытожила Павленко.
Что украинские звезды говорят о Евровидении-2023
- Певица Оля Цыбульская мечтает о Евровидении-2023 в освободившемся Мариуполе. Однако она понимает, что война может затянуться, поэтому, вероятно, конкурс может состояться в другой стране. К примеру, в дружественной Польше.
- О желании провести Евровидение в Мариуполе говорила и продюсер Ирина Горова: "Я хочу, чтобы все приехали, посмотрели. Во-первых, это должна быть территория Украины, должны все приехать, увидеть, почувствовать, это такое святое место сейчас.
- Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин хотел бы, чтобы песенный конкурс в следующем году состоялся в освобожденной Ялте или в Мариуполе: "Говорят, что в Мариуполе неуместно, потому что это как на кладбище. Но, думаю, что все люди, которые там погибли , хотели бы, чтобы Украина улыбалась, жила. Ибо ради чего они тогда положили свою жизнь?".