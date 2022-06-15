Катерина дуже хоче вірити, що наступне Євробачення відбудеться в Україні. Вона готова робити все, щоб наблизити перемогу та нарешті вигнати ворога з нашої країни. Про це розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

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Катерина Павленко про Євробачення-2023

"Звісно, наша країна вже не буде іншою. У нас країна дуже травмована, люди втратили свої домівки. Можливо, хтось скаже, що нам не до Євробачення, але я вважаю, що Євробачення – це в першу чергу привід ще раз поговорити про Україну. Євробачення – це можливість заявити про себе на весь світ і спонукати людей більше говорити про Україну, і як наслідок – більше допомагати Україні. Тому будь-які такі інфоприводи для нас важливі", – поділилася думками Катерина.

Павленко додала, що Євробачення в Україні може стати чудовим приводом, щоб відсвяткувати перемогу наших захисників, адже ми цього дуже сильно прагнемо.

Будемо тримати кулаки й молитися за це,

– підсумувала Павленко.

Що українські зірки кажуть про Євробачення-2023