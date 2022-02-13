Було цікаво спостерігати, – Джамала про неоднозначний фінал Нацвідбору на Євробачення-2022

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала була суддею Нацвідбору на Євробачення-2022. Після фіналу вона привітала Alina Pash з перемогою.

Фінал виявився дуже неоднозначним, знову виник скандал. Чимало прихильників пісенного конкурсу підозрюють фальсифікацію голосів та виступають проти Alina Pash. Джамала також поділилася своїми емоціями.

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Джамала про Нацвідбір на Євробачення-2022

Після фіналу артистка опублікувала допис, в якому привітала всіх з завершенням Нацвідбору. Джамалі було дуже цікаво спостерігати за тим, що відбувалося у прямому ефірі: "Знову було відчуття, що ми на музичному фестивалі, де представлені різні музичні стилі. Круто, коли є різні пісні та стилі. Звісно, я вітаю Alina Pash з чудовим виступом. Вболіватимемо за неї".

Щаслива стати частиною Національного відбору,

– наголосила Джамала.

Джамала у фіналі Нацвідбору / Фото з інстаграму співачки