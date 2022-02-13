Финал оказался очень неоднозначным, снова возник скандал. Многие поклонники песенного конкурса подозревают фальсификацию голосов и выступают против Alina Pash. Джамала тоже поделилась своими эмоциями.

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Джамала о Нацотборе на Евровидение-2022

После финала артистка опубликовала сообщение, в котором поздравила всех с завершением Нацотбора. Джамале было очень интересно наблюдать за происходящим в прямом эфире: "Снова было ощущение, что мы на музыкальном фестивале, где представлены разные музыкальные стили. Круто, когда есть разные песни и стили. Конечно, я поздравляю Alina Pash с великолепным выступлением. Будем болеть за нее".

Счастлива стать частью Национального отбора,

– подчеркнула Джамала.

Джамала в финале Нацотбора / Фото с инстаграма певицы