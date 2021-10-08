Була трохи п'яна, – Адель вперше розповіла про знайомство та роман з бойфрендом

Британська співачка Адель прикрасила дві обкладинки Vogue. В інтерв'ю для журналу вона вперше розповіла про свій роман. Вона зізналась, що познайомилась з бойфрендом на вечірці.

Довгий час у ЗМІ ходили чутки про роман зі спортивним агентом Річем Полом. Закоханих кілька разів фотографували на побаченнях. Нещодавно Адель підтвердила ці стосунки, а в новому інтерв'ю для Vogue розповіла про них.

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Адель про новий роман

Британська співачка не заперечувала, що має романтичні стосунки. Вона поділилась, що познайомилась з Річем Полом на вечірці.

Він завжди був поруч, я просто не бачила його. Я була трохи п'яна. Я сказала: "Ти хочеш укласти контракт зі мною? Тепер я спортсменка". Він до біса потішний і розумний. Він танцював. Всі інші чоловіки просто сиділи склавши руки, а він танцював,

– розповіла Адель.

Знаменитість зізналась, що всі побачення, які були до Пола, були жахливими. Чоловікам нібито не подобалося те, що їх бачать поруч з Адель на вулицях, тоді як Річа це не бентежить.

"99,9 відсотка розповідей, які були написані про мене, абсолютна брехня. З ним я не відчуваю занепокоєння, нервозності або змученості. Зовсім навпаки. Я 33-річна розлучена мати сина, який насправді головний. Менше за все мені потрібен хтось, хто не знає, чого хоче. Я знаю, чого хочу. І я дійсно знаю, чого я не хочу", – додала зірка.

Стосунки Адель та Річа Пола