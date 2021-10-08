Долгое время в СМИ ходили слухи о романе со спортивным агентом Ричем Полом. Влюбленных несколько раз фотографировали на свиданиях. Недавно Адель подтвердила эти отношения, а в новом интервью для Vogue рассказала о них.

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Адель о новом романе

Британская певица не отрицала, что имеет романтические отношения. Она поделилась, что познакомилась с Ричем Полом на вечеринке.

Он всегда был рядом, я просто не видела его. Я была немного пьяна. Я сказала: "Ты хочешь заключить контракт со мной? Теперь я спортсменка". Он чертовски забавный и умный. Он танцевал. Все остальные мужчины просто сидели сложа руки, а он танцевал,

– рассказала Адель.

Знаменитость призналась, что все свидания, которые были до Пола, были ужасными. Мужчинам якобы не нравилось то, что их видят рядом с Адель на улицах, тогда как Рича это не смущает.

"99,9 процента рассказов, которые были написаны обо мне, абсолютная ложь. С ним я не испытываю беспокойства, нервозности или измученности. Совсем наоборот. Я 33-летняя разведенная мать сына, который на самом деле главный. Меньше всего мне нужен кто-то, кто не знает, чего хочет. Я знаю, чего хочу. И я действительно знаю, чего я не хочу", – добавила звезда.

Отношения Адель и Рича Пола