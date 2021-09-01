Відома британська співачка Адель досі є головним об'єктом уваги папараці. Днями журналісти підловили зірку на побаченні з ймовірним бойфрендом.

Дивіться також Кортні Кардашян відпочиває в Італії з епатажним бойфрендом: фото з романтичної відпустки

Адель на побаченні з бойфрендом

Пару побачили на виході з ресторану Opium, що в Лос-Анджелесі. Там Адель повечеряла зі спортивним агентом Річем Полом. Бойфренд зірки одягнувся у білу футболку, джинси та темно-синю куртку.

Знаменитість обрала сміливе вбрання для романтичного побачення. Вона постала у чорній водолазці та картатій бузковій спідниці від улюбленого бренду Vivienne Westwood. Образ довершували чорні замшеві чоботи на високих підборах.

Адель зачесала волосся назад, зробила легкий макіяж та прикрасила вуха масивними сережками. Вишуканості аутфіту додав браслет на руці та сріблясте намисто на шиї.



Адель з бойфрендом / Фото з інстаграму фан-акаунту зірки

Вже не вперше Адель помічають на побаченні з Річем Полом. Схоже, зірка зав'язала серйозні романтичні стосунки. Минулого разу пара відвідала разом фінальний матч NBA. Там співачка підкорила фігурою, яку підкреслив сміливий плащ.

Особисте життя Адель