Про купівлю будинку Остапчук та дружина повідомили 20 вересня, на початку нового тижня. Зірки опублікували в мережі промовисті фото, де цілують один одного на тлі тільки-но збудованих стін та фундаменту будинку. Також пара вже змогла прогулятись всередині двоповерхової будівлі та оглянути звідти навколишні краєвиди.
До слова Жартує, що дружина моряка, – Володимир Остапчук про сімейне життя з Христиною Горняк
Ймовірно, будинок вони купили за Києвом, де є багато приватного сектору. Можливо, недалеко від батьків Христини, які також живуть за межами столиці у приватному будинку з великим подвір'ям.
У нас буде будинок. Так, така довгоочікувана для нас новина. В Остапчуків буде своє сімейне гніздечко, юху,
– написав Остапчук.
Володимир Остапчук купив будинок / Фото з інстаграму ведучого
Будинок Остапчука та Христини / Фото з інстаграму ведучого
"Ми будуємо дім!!! Я не вірю своїм очам, але зовсім скоро ми заїдемо в наше сімейне гніздечко! Я щаслива!!!" – поділилась емоціями щаслива дружина Остапчука.
Зазначимо, що у будинок, ймовірно, "вклався" лише Володимир, адже Христина неодноразово у сторіз розповідала, що у них в сім'ї прийнято, що чоловік купує житло, а жінка у ньому живе і облаштовує затишок.
Хто ще із зірок придбав будинок за Києвом
- Нещодавно у новий заміський маєток переїхало подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. За словами блогерки, ремонт обійшовся їм у кругленьку суму, за яку вони могли придбати дві квартири в центрі Києва.
- Також елітну земельну ділянку придбала Джамала неподалік будинків Монатіка, Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, Олени Шоптенко, Анастасії Приходько.
- У липні 2021 року також придбала свій будинок солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.