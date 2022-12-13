В прошлом году Остапчук и его жена приобрели дом с земельным участком. После деоккупации Киевщины супруги решили достроить дом, но возобновление этого процесса длилось недолго. Об этом Кристина рассказала в инстаграмм-сторис.

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Что с домом Горняк и Остапчука

Кристина ответила на вопросы подписчиков и среди них было много о доме, который супруги начали строить еще до войны. По словам Горняка, с домом "все хорошо, он стоит на своем месте".

Он нереально классный, ремонт остановлен!

– добавила Кристина.

Она редко делится подробностями личной жизни, поэтому и деталей, касающихся того, кому будет принадлежать дом или жить там с Остапчуком, не озвучила. Также неизвестно, официально ли Горняк и Остапчук развелись. Пока они живут отдельно и не появляются вместе на публике.



Горняк о доме / Скриншот инстаграм-сторис нотариуса

Сейчас Горняк много времени проводит в Вене. Там живут ее подруги, отправилась туда, чтобы "перезимовать". Когда приезжает в Киев, останавливается в собственной квартире, которую приобрела в 2010 году.

Раньше Кристина и Владимир снимали квартиру. Собственное жилье Остапчук оставил бывшей жене и детям, а в свою квартиру Горняк не звала. По мнению нотариуса, нужно жить на территории мужчины, а не женщины. Потом супруги приобрели земельный участок, начали обустраивать собственное гнездышко. По состоянию на июнь 2022 года ведущий вложил в здание более 100 тысяч долларов. Именно он в основном вкладывал средства в строительство. А Кристина оплачивала коммунальные услуги и покупала домой продукты.