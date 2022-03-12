Будеш вільна, рідненька, – Сергій Бабкін переспівав свій легендарний хіт "Солдат"

Майже 20 років тому Сергій Бабкін у складі гурту 5'nizza випустив пісню "Солдат", яка стала символом Революції гідності. Через війну з Росією артист "оживив" легендарний хіт. Він заспівав про бомбардування мирних будинків і вільну Україну.

Ексучасник популярного гурту 5'nizza Сергій Бабкін переспівав свій хіт нульових "Солдат", який виконував з Андрієм Запорожцем. 2003 року музиканти з Харкова випустили його у відповідь на пісню гурту "Любэ" – "Комбат". У березні 2022-го трек набув зовсім іншого сенсу й отримав усі шанси стати неофіційним гімном ЗСУ.

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Сергій Бабкін переспівав легендарний хіт "Солдат"

До вже відомих рядків Сергій Бабкін додав нові: "Краще всіх лікарських крапель – русский военный корабль, иди на х*й", "Поверьте, не хотел я войны, но она заполняет все прямые эфиры", "Я герой, свободного и нового мира", "Я вижу ракеты, летящие в мирный дом", "Эта рага для тебя мамо, ненька, будеш вільна, рідненька" та інші. Він заспівав її під гітару у військовому бушлаті.

Найулюбленіша пісня заграла по-новому! Бабкін, ти неймовірна людина, ти здатен заряджати і надихати! Дякую тобі! І Слава Україні,

– прокоментував Юрій Ткач в інстаграмі.

Сергій Бабкін – Я солдат – Русский военный корабль, иди на х*й: дивіться відео онлайн

До слова, не лише Сергій Бабкін у війну підтримує бойовий дух піснями:

лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк на чергуванні в теробороні співав українську народну пісню "Ой, у лузі червона калина", а музикант з Південної Африки зареміксив її на весь світ;

на чергуванні в теробороні співав українську народну пісню "Ой, у лузі червона калина", а музикант з Південної Африки зареміксив її на весь світ; Фагот з ТНМК у бронежилеті та з автоматом співав гімн ЗСУ – "Зродились ми великої години".

з ТНМК у бронежилеті та з автоматом співав гімн ЗСУ – "Зродились ми великої години". Співак MELOVIN переїхав до Львова і записав там відео на нову пісню "Не зволікай".