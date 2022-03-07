43-річний Сергій Бабкін не взяв до рук зброю, він воює на інформаційному фронті – розповідає правду про російську навалу на міста України, зокрема на рідний Харків. Водночас співак вражений мужністю воїнів, які виборюють кожен сантиметр нашої землі. Сміливі військові надихнули його на щемливий вірш.

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Вірш Сергія Бабкіна про українських воїнів

"Шалені, відверті, скажені, вперті.

Живі, небайдужі, веселі, дружні.

Ніколи ще у своєму житті,

моє серце не мало ще таких відчуттів.

Ви – спокій душі, ви – світло вночі,

ви – гордість людей України.

І в кожного з вас на цьому плечі,

божий янгол тримає броньовані стіни.

Хай орки гниють від вашої хвилі.

У нас найкращі у світі Збройні сили".

Нагадаємо, війна надихнула на творчість і репера Потапа. Щоправда, замість того, щоб звеличувати ЗСУ, він вщент розніс Путіна і Лукашенка, який виявився кремлівською маріонеткою. Зірка склав про них глузливу казку з нецензурною лексикою.

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