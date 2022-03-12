Экс-участник популярной группы 5'nizza Сергей Бабкин перепел свой хит нулевых "Солдат", который исполнял с Андреем Запорожцем. В 2003 году музыканты из Харькова выпустили его в ответ на песню группы "Любэ" – "Комбат". В марте 2022-го трек приобрел совсем другой смысл и получил все шансы стать неофициальным гимном ВСУ.

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Сергей Бабкин перепел легендарный хит "Солдат"

К уже известным строкам Сергей Бабкин добавил новые: "Краще всіх лікарських крапель – русский военный корабль, иди на х*й", "Поверьте, не хотел я войны, но она заполняет все прямые эфиры", "Я герой, свободного и нового мира", "Я вижу ракеты, летящие в мирный дом", "Эта рага для тебя мамо, ненька, будеш вільна, рідненька" и другие. Он спел ее под гитару в военном бушлате.

Самая любимая песня заиграла по-новому! Бабкин, ты невероятный человек, ты способен заряжать и вдохновлять! Спасибо тебе! И Слава Украине,

– прокомментировал Юрий Ткач в инстаграме .

Сергей Бабкин – Я солдат – Русский военный корабль, иди на х*й: смотрите видео онлайн

Напомним, из-за обстрелов родного Харькова Сергей Бабкин вывез семью в Днепр, где они время от времени прячутся в подвалах. Там певец написал патриотическое стихотворение , которое посвятил украинским военным.

Кстати, не только Сергей Бабкин в войну поддерживает боевой дух песнями: