Бруд нашої землі, – Оксана Муха висловилась про "голодну тусу"
Джерело:24 канал
У День пам'яті жертв Голодомору українські блогери влаштували вечірку, яка отримала назву "голодна туса". Українська співачка Оксана Муха поділилась, що не хотіла б, аби за цими блогерами слідкував її син.
Відома українська співачка Оксана Муха поділилась, що думає про "голодну тусу" та блогерів, які влаштували гучну вечірку. Зірка засудила інстаграм-зірок за необдумані дії.
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Оксана Муха про "голодну тусу"
Виконавиця розповіла 24 каналу, що блогери, які влаштували гучну вечірку – не розуміють, що відбувалось та відбувається в країні.
Ми, українці, теж маємо кого соромитися. І це власне ті люди, які не можуть зрозуміти, що відбувається в країні. Ми живемо в часі війни, коли наші хлопці віддають своє життя за нас. Ми свідки смертей чиєїсь дитини, мами, брата, тата. Це дуже страшно. Не усвідомлювати цього – це шалена обмеженість,
– наголосила зірка.
"А скільки ми втратили до того? Цвіт нашої нації винищували. Дуже боляче усвідомлювати, що серед українців є такий бруд. Бруд нашої землі. Бажаю їм, щоб на своєму шляху зустрічали лише таких, як вони, і не калічили чисті душі. Нехай у них буде окремий світ. Не хочу, щоб моя дитина була їхнім глядачем", – підкреслила вона.
Оксана Муха / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
Що відомо про "голодну тусу"
- 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, блогер Олександр Заліско відсвяткував день народження в еротичній тематиці Show bar. Дійство відбувалося в Будинку вчених. Після безлічі публікацій та сторіз блогерів засудили в мережі, однак вони реагували на це зі словами про те, що цей день не був траурним, а всі навколо різко стали "суперправильними".
- Згодом роботу Будинку вчених призупинили через порушення карантинних норм на вечірці, блогера Заліска викликали до поліції, а також відомі бренди почали відмовлятися від співпраці з усіма, хто був на святі. Лиш тоді зірки інстаграму почали записувати сторіз із вибаченнями.
- 3 грудня помер директор Будинку вчених, що спричинило ще більший шквал критики в мережі. Блогери співчували родині померлого, однак іменинник Заліско не витримав напруги й потрапив до лікарні.
- Наразі лідери думок повернулися до звичного ритму життя й продовжують публікувати дописи й сторіз.