Бруд нашої землі, – Оксана Муха висловилась про "голодну тусу"

У День пам'яті жертв Голодомору українські блогери влаштували вечірку, яка отримала назву "голодна туса". Українська співачка Оксана Муха поділилась, що не хотіла б, аби за цими блогерами слідкував її син.

Відома українська співачка Оксана Муха поділилась, що думає про "голодну тусу" та блогерів, які влаштували гучну вечірку. Зірка засудила інстаграм-зірок за необдумані дії.

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Оксана Муха про "голодну тусу"

Виконавиця розповіла 24 каналу, що блогери, які влаштували гучну вечірку – не розуміють, що відбувалось та відбувається в країні.

Ми, українці, теж маємо кого соромитися. І це власне ті люди, які не можуть зрозуміти, що відбувається в країні. Ми живемо в часі війни, коли наші хлопці віддають своє життя за нас. Ми свідки смертей чиєїсь дитини, мами, брата, тата. Це дуже страшно. Не усвідомлювати цього – це шалена обмеженість,

– наголосила зірка.

Розмову зі співачкою Оксаною Мухою читайте у межах проєкту Інтерв'ю24

"А скільки ми втратили до того? Цвіт нашої нації винищували. Дуже боляче усвідомлювати, що серед українців є такий бруд. Бруд нашої землі. Бажаю їм, щоб на своєму шляху зустрічали лише таких, як вони, і не калічили чисті душі. Нехай у них буде окремий світ. Не хочу, щоб моя дитина була їхнім глядачем", – підкреслила вона.



Оксана Муха / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Що відомо про "голодну тусу"

, Оксана Муха також висловлювалась про російську музику, якої є найбільше у рейтингах українських стрімінгових сервісів. "Українці – зболена нація, яка не вірить в себе, свої сили, не є самодостатньою. Люди не поважають один одного, постійно біжимо кудись за "стадним інстинктом". Нам потрібно вичекати, коли прийде нова кров і побудує ту Україну, про яку ми зараз мріємо, але так і не змогли зробити", – казала співачка.